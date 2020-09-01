الرملة: اعتقال 3 مشتبهين بجريمة قتل شريفة أبو معمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، 3 مشتبهين (26 و25 و20 عاما) على خلفية ضلوعهم في جريمة قتل الشابة شريفة أبو معمر (30 عاما) في الرملة، الليلة الماضية.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون، بطلب تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.
وفي التفاصيل، فإن جريمة قتل راحت ضحيتها شريفة أبو معمر (30 عاما)، متأثرة بجراحها الخطيرة، إثر إصابتها بعيار ناري أشارت التقارير إلى أنه طائش، وذلك خلال تواجدها في منزلها.
وأحيلت الضحية بوضع حرج إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتها.
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