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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف يضرب شمال تشيلي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجي، بأن زلزالا شدته 6.7 درجة وقع قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم يعط المركز مزيدا من التفاصيل، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
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