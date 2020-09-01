شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 69 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 69 ألف و 921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و691 ألف و 166 حالة. ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 819 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 65 ألف و 288 حالة.

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