مقتل امرأة في انفجار سيارة مفخخة شمالي العراق

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أعلن الجيش العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل امرأة وإصابة ثلاثة من عناصر الأمن، إثر انفجار سيارة مفخخة، شمالي البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، إن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش على طريق تكريت-كركوك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة منتسبين من الأمن.

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وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إلى أن المعلومات المذكورة هي أولية عن الهجوم الذي استهدف نقطة جسر مريم بيك.

وحتى الساعة 07:00 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن بين الحين والآخر تشن خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي هجمات تستهدف قوات الأمن، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.