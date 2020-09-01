اليمن.. تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا في جبهات شمال غرب الضالع

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

تجددت المواجهات، مساء الاثنين 31 أغسطس/ آب 2020م، بين القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا من جهة ثانية، شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).



Advertisements

وذكرت مصادر عسكرية أن المواجهات احتدمت بين الطرفين بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في عدد من مواقع جبهات غربي قطاع الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية تشن هجوما على مختلف المواقع تحت غطاء ناري كثيف، بالتزامن مع وصول تعزيزات بشرية دفعت بها عبر مدينة إب عاصمة المحافظة، غربي قطاع الفاخر