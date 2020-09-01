شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: لا مجال للتراخي في الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من التراخي في مكافحة جائحة كورونا. وقالت كيرياكيدس : "غياب الإلزام بالعناية سبب لارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد19- مجددا في بعض أجزاء أوروبا... خطر حدوث المزيد من التصاعد حقيقي للغاية". وأعربت كيرياكيدس عن تفهمها تماما لشعور كثير من الناس بالسأم من القيود والإجراءات الاحترازية والقلق المستمر، وقالت: "لكن لا يمكننا كسب هذه المعركة إلا معا... ليس هناك مجال للتراخي - لا ينبغي لأحد التغافل".

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