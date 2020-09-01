شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 10 إصابات بكورونا قادمة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 10 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس، وجميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 31 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.