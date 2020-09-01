شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تقترب من 3.7 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهند اليوم الثلاثاء تسجيل 69921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أقل زيادة يومية في الأعداد خلال ستة أيام، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.69 مليون.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانا، تسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس في العالم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وهي ثالث أشد الدول تضررا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وزاد عدد الوفيات في الهند جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بواقع 819 حالة اليوم الثلاثاء إلى 65288.