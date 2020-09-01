شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 235 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 20.182 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 324 حالة وفاة .

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