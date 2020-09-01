شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شدته 6.7 درجة يضرب ساحل تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية إن زلزالا شدته 6.7 درجة ضرب قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء. وقال المركز في بادئ الأمر إن شدة الزلزال سبع درجات. وأضاف أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال شدته 6.7 درجة يضرب ساحل تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.