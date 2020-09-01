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وزير الداخلية يصدر توجيهاً يتعلق بحملة الشهادات العليا

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أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، توجيهاً يتعلق بكوادر الوزارة من حملة الشهادات العليا.
وقال الغنمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الداخلية تمتلك الكثير من الكفاءات العلمية من حملة الشهادات العليا، ويجب علينا إنصاف هذه الشريحة".

وأضاف الغانمي: "وجهنا بأن يكون عمل أصحاب الشهادات العليا في الدوائر التي تحمل نفس اختصاصاتهم بدل الوحدات القتالية الساندة".

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