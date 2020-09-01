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درجال يؤكد ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش في العراق

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2020-09-01 | 08:50

درجال يؤكد ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش في العراق

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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش والإهتمام بالناشئين.
وذكر بيان عن مكتب درجال تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان الأخير "استقبل رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش علي جهاد، وبحث معه واقع اللعبة وسبل النهوض بها".

وأشار درجال، بحسب البيان، إلى "حرص الوزارة على رعاية ومتابعة الاتحادات كافة، وتوفير سبل الاعداد اللازمة للنهوض بالمستوى الفني لها وصولاً صوب الهدف المنشود، عبر تهيئة البنى التحتية اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات "، مؤكداً على ضرورة "توسيع دائرة الاهتمام بالناشئين وبناء قاعدة واسعة للعبة في المستقبل".


من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العراقي للإسكواش علي جهاد عن "شكره وتقديره لاهتمام وزير الشباب والرياضة بالألعاب كافة"، مشيدا بالجهود التي "يبذلها للارتقاء بـ واقع العراقية على مستوى الاندية والمنتخبات الوطنية، ودوره في رعاية اللعبة وسعيه لتوفير فرص الاعداد المناسب لتطورها وتوسيع قاعدتها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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