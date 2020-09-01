درجال يؤكد ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش في العراق

وذكر بيان عن مكتب درجال تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان الأخير "استقبل رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش علي جهاد، وبحث معه واقع اللعبة وسبل النهوض بها".

وأشار درجال، بحسب البيان، إلى "حرص الوزارة على رعاية ومتابعة الاتحادات كافة، وتوفير سبل الاعداد اللازمة للنهوض بالمستوى الفني لها وصولاً صوب الهدف المنشود، عبر تهيئة البنى التحتية اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية"، مؤكداً على ضرورة "توسيع دائرة الاهتمام بالناشئين وبناء قاعدة واسعة للعبة في المستقبل".

