بالصور.. آثار التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش في كركوك

تنشر الخليج 365 صوراً تبين آثار انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت صباح اليوم، نقطة تفتيش في كركوك. وكانت خلية الإعلام الأمني أفادت، قبل قليل، بـ"استشهاد" امرأة وإصابة ثلاثة منتسبين جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على طريق تكريت – كركوك. Advertisements

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