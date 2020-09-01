اتحاد طلبة تونس يتعهد بكشف خلايا الإخوان بالجامعات ويحذر المشيشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد أعرق اتحاد طلابي في تونس بالكشف عن الخلايا الإخوانية في الجامعات، واعتبرها "مفرخة للإرهابيين"، محذرا رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي من خطر اختراق تنظيم سري للجماعة وزارة التعليم العالي.

وقال رياض جراد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس إنهم طالبوا المشيشي قبيل نيل ثقة البرلمان بحل الأذرع الطلابية للإخوان في الجامعات باعتبارها مفرخة للإرهابيين.



والاتحاد العام لطلبة تونس هو أقدم منظمة نقابية طلابية تأسست سنة 1952.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، أكد جراد تنظيم مؤتمر صحفي، خلال الأيام المقبلة، لفضح الخلايا الإخوانية الإرهابية النائمة وطلابها في الجامعات التونسية، وارتباطها برحلات سفر "مشبوهة" للخارج.

واتهم حركة النهضة الإخوانية بمحاولة اختراق الجامعة التونسية، منذ العام 2011، بهدف أخونتها والسيطر عليها تماما.

وأشار إلى تكثيف تنظيم الإخوان الإرهابي محاولاته لتأسيس هياكل موازية لمؤسسات الدولة التونسية تتولى إصدار قرارات تخدم مشروعاتهم التخريبية.

الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس كشف أيضا عن تقديم الإخوان دعما ماليا سخيا لعناصرهم من الطلاب، لتمكينهم من استقطاب طلاب جدد لتوسيع دائرتهم.

وتابع: "دراسات عدة أكدت أن 80% من مليون مسجل جديد في الانتخابات الطلابية الأخيرة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً ينشطون خارج دائرة الإخوان وضد أفكارهم الإرهابية".





وفي وقت سابق، أزاح الاتحاد العام لطلبة تونس الستار عن وجود ذراع طلابية تتبع الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية وترتبط بمنفذي عمليات إرهابية مثلما فعلت "منى قبلة" التي فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة في 8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، بحسب جراد.

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ويشرف الذراع الطلابي للجهاز السري للإخوان على تسفير الشباب التونسي إلى مناطق التوتر؛ حيث تم نقل 1200 طالب منذ 2011 إلى خارج البلاد.

واستند إلى أبحاث أثبتت أن طلاب الإخوان يتحرشون بالطالبات ويمارسون ابتزاز ضدهم، حيث يسيرون على نهج زعيمهم راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان) وطارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس هذه الجماعة الإرهابية، على حد قوله.

ويلاحق طارق رمضان في قضايا اغتصاب وتحرش في فرنسا وسويسرا.

ورغم أن نفوذ حركة النهضة الإخوانية محدود حتى الآن بالجامعات التونسية، وفقاً لما ذكره جراد، لكنه يزداد شيئا فشيئ بفضل التمويلات المشبوهة.

وأكد أن تحرير تونس من قبضة الإخوان يبدأ حتما من الجامعة، فالاتحاد العام للطلبة خيار إستراتيجي في هذا الصدد.





ولا تزال الحكومة التونسية الجديدة برئاسة المكلف هشام المشيشي تواجه مصيرا مجهولا، وذلك قبل ساعات من جلسة نواب الشعب، صباح الثلاثاء للتصويت على منحها الثقة.

وحكومة المشيشي هي العاشرة في تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، عام 2011؛ حيث تضم 28 وزيرا من "التكنوقراط " المستقلين، فيما تنطلق الجلسة العامة بعرض برنامجها.

ولنيل ثقة البرلمان التونسي فإنه يشترط الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات من مجموع 217، مع وجود توقعات أن تستغرق الجلسة أكثر من 17ساعة.