ارتفاع قتلى القصف الإسرائيلي على دمشق لـ11 المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/1 11:28 ص بتوقيت أبوظبي
أوقع القصف الإسرائيلي على سوريا ليلاً 11 قتيلا، غالبيتهم موالون لإيران، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القتلى هم ثلاثة من قوات النظام وسبعة من المسلحين الموالين لإيران، من جنسيات غير سورية، بالإضافة الى مدنية واحدة.
وكانت دمشق أعلنت في وقت متأخر ليل الإثنين عن مقتل شخصين وإصابة سبعة جنود بجروح جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية، وهو ما لم تعقب عليه تل أبيب حتى الآن.
ويعد هذا القصف الثاني خلال شهر، إذ أعلنت دمشق في الأسبوع الأول من أغسطس/آب، أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت لغارات جويّة قالت إسرائيل إنّ طائراتها شنّتها في جنوب سوريا.
وجاءت الضربات يومها، وفق الجيش الإسرائيلي، "ردّاً على عملية زرع عبوات ناسفة تمّ إحباطها" في جنوب هضبة الجولان المحتلّة.
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