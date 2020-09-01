الملك سلمان يحيل قائد القوات المشتركة وعدد من الضباط بوزارة الدفاع للتحقيق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء ابنه الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين بوزارة الدفاع للتحقيق.
جاء ذلك بناءً على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
وجاء في الأمر الملكي الموافقة على ما عرضه ولي العهد بتكليف الفريق الركن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، وإحالة كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق. كما تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.
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