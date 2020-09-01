الضفة الغربيّة: الاحتلال ينفذ اعتقالات ويصادر مواد بناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل واعتقلت فلسطينيا. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مأمون حسين النتشة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة وفتشت منزل لعائلة مجاهد التميمي، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخل المدينة الغربي "فرش الهوى" والجنوبي "الفحص" وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات من جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، شابين من مدينة بيت لحم.

وأوردت "وفا" أن "قوات الاحتلال اعتقلت شادي عبد الله الهريمي (31 عاما)، من منطقة شارع الصف وسط المدينة، وطوني قطان من شارع المهد الموصل لكنيسة المهد، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما".

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وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "مواجهات اندلعت إثر اقتحام مدينة بيت لحم تحديدا في شارع المهد، أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون إصابات".

وفي سياق منفصل، استولت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على كمية كبيرة من الحجر والطوب الخاص في بناء المنازل في بلدة تقوع جنوبي شرق بيت لحم.

وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها رافعتين اقتحمت منطقة الحلقوم غرب البلدة وقامت بالاستيلاء على 15 حزمة من حجر البناء ومثلها من الطوب تعود للمواطن محمد فهد شاورية من منزله الذي هو قيد الإنشاء، بحجة عدم الترخيص".

وأضاف أبو مفرح أن "الاحتلال هدد المواطن بعدم الاستمرار في بناء منزله، علما أنه تلقى في السابق إخطارًا بوقف البناء فيه".