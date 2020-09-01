مصرع امرأة من زيمر في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة (62 عاما) من زيمر، مصرعها إثر تعرضها لحادث طرق على شارع رقم 5714 بالقرب من القرية، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن تصادم بين 3 مركبات، ما أسفر عن مصرع امرأة وعدة إصابات.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين بجراح خطيرة، وآخران بجراح وصفت بأنها طفيفة.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث واعتقلت شابا (25 عاما) من سكان جت المثلث.