مصر: النيابة العامة تسجن متهمين بقضية اغتصاب جماعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت النيابة العامة المصرية، في وقت متأخر من يوم الإثنين، أن تسجن ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام في قضية اغتصاب جماعي لشابة في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة في واقعة جرت قبل 6 سنوات.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّها "أمرت بحبس 3 متّهمين 4 أيام على ذمّة التحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي".

وأضافت أنّها أمرت كذلك بإخلاء سبيل ثلاثة موقوفين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنية (5280 يورو) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامته. ولم يأت بيان النيابة العامة على ذكر أسماء أيّ من هؤلاء الموقوفين.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت، يوم الأحد، توقيف مشتبه به جديد في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014 والتي تشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبّان الأثرياء والمتنفّذين أقدموا فيها على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي.

وقالت النيابة العامة في بيانها، الأحد، إنّها "أمرت بحبس المتهم محمد حافظ احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات" بعد القبض عليه الجمعة. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت السبت أنها أوقفت ثلاثة مصريين متّهمين في هذه القضية التي أثارت موجة غضب عارم في مصر.

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وظلّت هذه الجريمة طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في تمّوز/يوليو الفائت، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء".

ووفقًا لهذا الحساب الذي يتابعه 170 ألف شخص، خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم. وتمّ على مواقع التواصل تداول أسماء وصور الجناة، وجميعهم من عائلات ميسورة.

وكانت النيابة المصرية أعلنت مطلع آب/ أغسطس فتح تحقيق في اتهامات الاغتصاب هذه، بعد تلقيها "خطابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا بشكوى قدّمتها فتاة إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسيًا عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة".

وأعلن الفندق من جهته أنه أجرى تحقيقا داخليًا وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة.