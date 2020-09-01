فان دي بيك ينضم إلى مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن اللاعب الهولندي، دوني فان دي بيك، أتم الاختبارات الطبية الروتينية استعدادا لانضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن لاعب أياكس أجرى الفحوصات في هولندا دون مشاكل، حيث من المتوقع أن يكمل صفقة انتقاله إلى يونايتد، مقابل 40 مليون إسترليني.
من جهة ثانية، أكد أندري، والد فان دي بيك، انتقال نجله إلى يونايتد.
ونقلت "ذا صن" تصريحات والد اللاعب لوسائل إعلام هولندية، قال فيها: "هذا حلم يتحول إلى حقيقة، إنها اللحظة المثالية بالنسبة إليه لاتخاذ هذه الخطوة والانتقال إلى ناد جميل، العديد من الأندية كانت مهتمة، لكن دوني اختار بنفسه".
وكان فان دي بيك، قد غاب عن مباراة أياكس الودية أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، ورفض مدرب الفريق إريك تن هاج، التأكيد حينها إذا ما كان اللاعب سيترك النادي.
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