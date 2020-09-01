الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة و2159 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 17 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 2159 إصابة جديدة، أمس الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعطيات الرسمية سجلت 3 وفيات منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، كما سجلت 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مؤشر إلى معدل قياسي بالإصابات خلال أقل من 12 ساعة.

كما سجل معدل العدوى ارتفاعا ليتوقف عند 7.8% بعد أن كان بالأسبوع الماضي 6.5%، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 939 حالة وفاة.

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إلى ذلك، يرقد في مستشفيات البلاد المئات منهم 437 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، و125 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويأتي هذا الارتفاع بالإصابات بالفيروس بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد وتعليق الدراسة في 23 بلدة بالبلاد منها 17 مدينة وقرية عربية صنفت حمراء ويسجل بها معدل إصابات قياسي.

وحالت هذه التقييدات التي فرضت بموجب "خطة البوصلة" للحد من انتشار كورونا، دون ذهاب 140 ألف طالب وطالبة للمدارس في البلدات المصنفة حمراء التي من المتوقع فرض المزيد من الإجراءات والتقييدات التي تحظر التجمهر.