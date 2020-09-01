باريس سان جيرمان يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن اثنين من لاعبيه أصيبا بفيروس كورونا المستجد، ودخلا الحجر الصحي دون الإعلان عن هويتهما.
لكن وسائل إعلام فرنسية، قالت إن الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس قطعا عطلتهما في إيبزا بإسبانيا، بعد إصابتهما بالفيروس.
وقال باريس، في بيان "هناك اشتباه بإصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بعدوى كورونا. حالتهما الصحية مطمئنة. يخضعان للبروتوكولات الصحية المناسبة".
وسيغيب اللاعبان عن بداية باريس سان جيرمان المتأخرة في الدوري، عندما يحل ضيفا على ريسنج لانس في العاشر من أيلول/سبتمبر، ثم مواجهة أولمبيك مرسيليا، بعد ذلك بـ3 أيام.
وشارك اللاعبان في خسارة بطل فرنسا 1-0 أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 23 آب/أغسطس.
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