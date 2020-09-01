افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتح العام الدراسي الجديد في مختلف أنحاء البلاد في ظل جائحة كورونا، صباح اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات خاصة تضمنت قيودا في المدارس من فحص درجة الحرارة للطلاب، تصاريح صحية، تقييد عدد الطلاب في الصفوف ودمج بين التعليم في المدرسة والتعلم عن بعد.

وعاد مع افتتاح العام الدراسي نحو 2,400,000 من الطلاب إلى الحضانات والمدارس، وبواسطة منظومة التعلم الإلكتروني إلى مقاعد الدراسة، بينهم 169 ألف طالب سيدخلون للمرة الأولى إلى الصفوف الأولى في المدارس المختلفة في أرجاء البلاد.

إرجاء افتتاح العام الدراسي في 17 بلدة عربية

وفي هذا السياق، تأجل افتتاح العام الدراسي في "البلدات الحمراء" التي سجلت معدلات مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا، وضمت 17 بلدة عربية وذلك إلى موعد آخر، وفقا لقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء أمسِ الاثنين.

والبلدات العربية الـ17 التي أدرجت في القائمة الحمراء من مجمل 23 سلطة محلية ولن تفتتح العام الدراسي، هي كل من الطيرة وكفر قاسم واللقية وعسفيا ودالية الكرمل وجلجولية وعين ماهل وقرى المجلس الإقليمي البطوف وزيمر وكفر كنا وكفر برا وعبلين وبيت جن وجت المثلث وأم الفحم وجديدة المكر والكعبية طباش حجاجرة. فيما أدرجت 18 بلدة عربية في القائمة البرتقالية من مجمل 33 بلدة في الفئة ذاتها في البلاد.

انتظام الدراسة في الناصرة

وأفاد مراسل "عرب 48" في مدينة الناصرة، زكريا حسن، أن الدراسة في مدارس الناصرة انتظمت اليوم مع افتتاح العام الدراسي.

وأعرب مدير المدرسة المعمدانية في الناصرة، بطرس منصور، عن القلق وسط الظروف الاستثنائية التي تفتتح فيها السنة الدراسية.

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افتتاح العام الدراسي في البعينة- نجيدات

وأفاد مراسل "عرب 48"، عمر دلاشة، في البعينة- نجيدات أنه جرى افتتاح العام الدراسي في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية كالمعتاد.

أم الفحم: تعليق افتتاح السنة الدراسية في كافة المدارس باستثناء التعليم الخاص وأطر الأولاد في ضائقة

قالت بلدية أم الفحم إنه "بناء على ما جاء في قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابنيت كورونا)، الليلة الماضية، بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في البلدات المصنفة حمراء، اليوم الثلاثاء، حتى يوم الخميس الوشيك، فإننا نؤكد على التزام مدارس مدينة أم الفحم بهذا القرار، بعد أن صنفت المدينة وبكل أسف ضمن البلدات الحمراء، وهذا القرار لا يشمل التعليم الخاص في المدينة وكذلك أطر الأولاد في ضائقة".

وأكدت بلدية أم الفحم في هذا السياق أنه "نحن بأيدينا نملك أن نفتتح السنة الدراسية وعودة طلابنا لمقاعد الدراسة، فقط إذا ما التزمنا بكامل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، ولا سيما وبكل أسف ما يحصل في الأعراس والتجمعات. وكذلك ضرورة التزامنا بقيود الحجر الصحي كما يجب".

مدارس طمرة تستقبل طلابها

وأفادت مراسلة "عرب 48" في طمرة، إيناس مريح، أن الدراسة في طمرة انتظمت، اليوم، إذ استقبلت المدارس طلابها بتشديدات على تعليمات الوقاية حرصا على سلامة الطلاب.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة، المحامي رأفت ذياب، لـ"عرب 48" إن "هذا العام سيكون مميزا يحمل النجاحات لما سيواجه الطلاب من تحديات، ما يعدّ وسيلة تربوية في كيفية مواجهة التحديات أمام الانتقال إلى عهد التعلم الجديد في زمن كورونا الذي يحيطه الحرص والاهتمام والرغبة في استمرارية مسيرة التعليم لأجيالنا الصاعدة في مجتمعنا العربي".

وأضاف أنه "واجهنا تحديات كثيرة قبل افتتاح العام الدراسي لتجهيز المدارس ضمن تعليمات وزارة الصحة، واستطعنا أن نتمم كل التجهيزات".

تفاصيل أوفى بعد قليل...