156 ألف مهمة لـ "طوارئ وإسعاف" شرطة أبوظبي خلال 6 أشهر

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

استفاد 23614 شخصاً من أفراد المجتمع وموظفي القطاعين الحكومي والخاص من 156082 مهمة لـ «طوارئ وإسعاف» شرطة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري من يناير / كانون الثاني حتى نهاية يونيو / حزيران 2020 تضمنت عمليات التطهير البيولوجي، والاستجابة لحوادث التعامل مع المواد الخطرة، والتمارين الأمنية في منظومة CBRN والتي نفذتها إدارة التعامل مع المواد الخطرة بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، ضمن جهودها في تعزيز التنسيق والتعاون للشركاء الخارجيين.



واشتملت استفادة 291 شخصاً من مهام إدارة البحث والإنقاذ المتمثلة في حوادث (المحشورين، المحصورين، غير المرورية، اشتباه، تصادم، تدهور، استخراج غريق، الغرق، تأمين فعاليات)، والبالغ عددها 142 مهمة.

Advertisements

كما استفاد 2463 شخصاً من مهام إدارة التدخل السريع، والمتمثلة في حوادث (الحريق، المحصورين، المحشورين) والبالغ عددها 283 مهمة.

وقدم قسم الإسعاف بإدارة الإسعاف 11308 مهمات استلام بلاغات واردة للعمليات المركزية وعمليات دائرة الصحة - أبوظبي وعمليات شركة صحة.

واستفاد 1138 شخصاً من مهام قسم الطوارئ والسلامة العامة بمنطقة الظفرة (إسعاف، إنقاذ)، والبالغ عددها 1096 مهمة فيما قام قسم الطوارئ والسلامة العامة بمنطقة العين بـ 9685 مهمة، واستفاد منها 8671 شخصاً.