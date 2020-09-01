شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي بتغريدة، الاثنين، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 1 أكتوبر المقبل، موضحة أن عودة العراقيين من تركيا إلى العراق سوف تجري عن طريق القنوات الدبلوماسية.

Advertisements وكانت سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول سبتمبر. كما كانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت في 23 يوليو الماضي استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في مطار بغداد.

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