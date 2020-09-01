"لانا نسيبة" تكشف عن الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في العالم خلال جائحة كورونا

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن الإمارات تقوم بدور مهم لضمان الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان "الدور العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة الأمم المتحدة".

وأوضحت لانا نسيبة أن الإمارات، أصبحت عضواً في الأمم المتحدة منذ التاسع من ديسمبر عام 1971، وملتزمة بترسيخ مبدأ التعددية والتعاون الدولي في السعي من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

Advertisements

وأشارت إلى أن الإمارات تقوم بدور مهم للغاية لمواجهة التحديات المستجدة في القرن الحادي والعشرين لضمان الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال التخفيف من حدة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتطرف وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مضيفة أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة لنشر التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وهو ما تجسد في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأشارت إلى الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات خلال جائحة (كوفيد- 19)، موضحة أن الدبلوماسية الصحية أصبحت جوهر عمل السياسة الخارجية للإمارات التي قدمت الكثير من المساعدات الطبية لمكافحة هذه الجائحة ودخلت في شراكات مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي من أجل إيصال أجهزة الفحص الطبي، ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى المحتاجين عبر مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، التي تعتبر أحد المراكز الرئيسية للخدمات اللوجستية للأمم المتحدة.

وحول تمكين المرأة في الإمارات، وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية قبل عدة أيام، أكدت لانا نسيبة أن المرأة الإماراتية، حققت تقدماً كبيراً على صعيد مشاركاتها في الحياة العامة، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً في المساواة بين الجنسين في المنطقة والعالم في وقت تشهد فيه دول عدة استبعاد النساء من المشاركة في السياسة والاقتصاد والمجتمع.

وأنهت لانا زكي نسيبة حديثها بالقول إن حصول الإمارات مؤخراً، على دعم من مجموعة آسيا، والمحيط الهادئ، وجامعة الدول العربية للترشيح لعضوية مجلس الأمن، يتيح لها مشاركة قوية في تقديم حلول فعالة لقضايا السلام والأمن فضلاً عن المشاركة في قضايا أخرى كثيرة على جدول مجلس الأمن منها ما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط.