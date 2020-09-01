شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ تطبيق قرار حظر دخول القادمين من الخارج دون تحليل «PCR».. والبداية برحلة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بدأت السلطات المصرية تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى أراضيها من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ووفقاً لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، أوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن أولى الرحلات التي سيطبق على ركابها قرار الحكومة المصرية هي رحلة لشركة طيران قادمة من مدينة الدمام على متنها 150 راكبا، وأخرى قادمة من مدينة أثينا اليونانية وعلى متنها 99 راكبا.

وأوضحت المصادر أن قرار الحكومة المصرية يشمل المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.