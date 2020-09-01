مجلس التعاون: اتفاق السلام بالسودان خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق السلام في السودان الذي جرى توقيعه أمس الإثنين بالعاصمة جوبا.



وشهدت عاصمة جنوب السودان، أمس الإثنين، مراسم توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى، بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو عام.

وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان، أن هذه "الخطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار".

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وشدد الحجرف على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه جمهورية السودان، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ينهي سنوات من الصراع الدامي، يأمل السودانيون أن يعيد صياغة مستقبلهم بعد رحلة ماراثونية لأكثر من عام انخرط فيها الفرقاء في مفاوضات رعاها الاتحاد الأفريقي.

وأظهرت مشاهد بث مباشر للقاعة التي احتضنت مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، يلوحان بعلامة النصر فيما تبادل وفدا المفاوضات التحية عقب توقيع الاتفاق الذي وقع عليه أيضا الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان .