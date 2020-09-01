ترامب: بايدن شخص ضعيف ويخضع لسيطرة أشخاص في الظل

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/1 08:56 ص بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن منافسه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن "شخص ضعيف ويخضع لسيطرة أشخاص في الظل".
وأكد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن بايدن "خاضع لسيطرة أشخاص" لم يسمهم، واصفا إياهم بأنهم "يتربصون في الظل"، مشددا على أنه "لن يتمكن من تهدئة الاضطرابات".
ولفت الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة، إلى أن بايدن "كان ضعيفا طيلة حياته، وما كان ينبغي له الترشح للرئاسة".
وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تسيطر فيه الاضطرابات في مدن أمريكية رئيسية، إلى جانب احتجاجات تطالب بالعدالة الاجتماعية وتندد بالعنصرية وسلوك الشرطة، على النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
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