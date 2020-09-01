قتلى وجرحي في انفجار سيارة مفخخة شمالي العراق المزيد

أفادت مصادر أمنية عراقية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع قتلى وجرحى، إثر انفجار سيارة مفخخة، شمالي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن سيارة مفخخة انفجرت على طريق تكريت-كركوك، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، دون ذكر العدد.

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