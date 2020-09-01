شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف أطماع أردوغان من البلقان للعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لم يكن التوقيت الذي اختاره متين غلونك النائب التركي المقرب من أردوغان لنشر خارطة "تركيا الكبرى" بالعشوائي، فمن الواضح أن الحكومة التركية بصدد المرور إلى مرحلة فرض الأمر الواقع على العالم لابتزازه من أجل الرضوخ لأطماعها.



موقع "غريك سيتي تايمز" ذكر أن غلونك، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، نشر تغريدات تدعو إلى "تركيا الكبرى" التي تضم مساحات واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجه الشرقية، ونصف بلغاريا وقبرص وأرمينيا في مجملها، ومناطق واسعة من جورجيا والعراق وسوريا.

كما أشاد غلونك بانتصار السلاجقة لعام 1071، على الإمبراطورية البيزنطية في مانزيكيرت في معركة "ملاذ كرد"، حين دخل الأتراك الآسيويون الأناضول للمرة الأولى في التاريخ، في ذكرى تصادف الـ26 من أغسطس آب من كل عام.

ويأتي نشر الخريطة في وقت تشتعل فيها التوترات بين تركيا واليونان على خلفية النزاع على موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وتتدخل فيه أنقرة عسكريا في العديد من المناطق التي أججت أزماتها مثل الشمال السوري والعراقي، وليبيا، علاوة على نزاعها مع قبرص.

وادعى غلونك أن تركيا استعادت روح "ملاذ كرد" بعد محاولة الانقلاب على أردوغان قبل 4 سنوات، وفتحت أبوابها على سوريا والعراق وأفريقيا، والبحر المتوسط، مشبها ذلك بما حدث في فترة السلاجقة.

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ووفق خارطة النائب وتغريداته، يمتد هلال الأطماع التركية من جبال كردستان وشمالي سوريا إلى ليبيا، مرورا بتونس التي تشكل بوابة أوروبا بالضفة الجنوبية للمتوسط، مع إسناد توفره الدوحة التي تتخذها أنقرة قاعدة بوجه دول الخليج، وأخرى في الصومال على مقربة من باب المندب.

ولا يكتفي المشروع التوسعي بهذا المجال، وإنما يتوسع ليشمل اليونان وقبرص، في خارطة مطامع تهدد بإشعال جزء كبير من العالم، بما فيها منطقة البلقان أي جزء من أوروبا، وكامل الشرق الأوسط وأفريقيا.

بالتزامن مع نشر خارطة “تركيا الكبرى”، يدور أيضا نقاش عسكري في أنقرة عما تصطلح الأخيرة بتسميته بـ"الوطن الأزرق"، المفهوم الذي لخصه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأنه يستهدف فرض تركيا سيطرتها على البحار المحيطة، مثل البحر الأسود وبحر إيجة والبحر المتوسط.

خطة عدائية يتخذها أردوغان مرجعية لمشروعه التوسعي القائم على السيطرة على مساحات مائية يطالب بها جيرانه في الاتحاد الأوروبي، ما خلق مسارا تصادميا أشعل فتيل التوترات، خصوصا منذ إرسال أنقرة، مؤخرا، سفينة أبحاث وأسطولا بحريا إلى مناطق تعتبرها اليونان تابعة لها، ما تسبب بتصعيد التوتر بشكل هائل.

ويرى محللون أن “الوطن الأزرق” ليس سوى خطة ضمن مشروع أردوغان لإحداث اضطرابات سعيا لإجبار دول أخرى على تحقيق رغباتها، وذلك عبر السعي إلى تجسيدها من خلال الاستيلاء على مساحات مائية بحدود غير مرسمة.

وتشمل الخطة الاستيلاء على أكثر من 460 ألف كلم مربع من حدود تركيا البحرية، بما في ذلك المسطحات المائية المحيطة ببعض الجزر اليونانية.

وما بين "تركيا الكبرى" و"الوطن الأزرق"، تضع أنقرة المنطقة على أرض متحركة تغرق في نزاعات افتعلتها أو أججتها بمغامراتها العسكرية ونزعتها التوسعية، فأضرمت النيران في الجوار، وزحفت نحو البلقان وأفريقيا، مستهدفة تحقيق مشاريعها الاستعمارية عبر تثبيت سيطرة أيديولوجية عمادها التنظيم الدولي للإخوان