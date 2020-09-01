الامارات.. 1.3 مليون عامل يستفيدون من خدمات "الطوارئ والأزمات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قامت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، بتشكيل فرق عمل للتواصل مع شركات القطاع الخاص التي توظف العمالة الوافدة لمناقشة احتياجاتها والتزاماتها.



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واستفاد أكثر من 1.3 مليون عامل من هذه الخدمات، وحرصت اللجنة على التواصل بشكل مستمر مع العمالة للاطمئنان على أوضاعهم وتقديم الدعم لهم، كما تابعت التنسيق لتسيير رحلات عودة جزء من العمالة إلى أوطانهم.

وقامت اللجنة بالتواصل مع أكثر من 3400 شركة لمعرفة مدى تأثر أعمالها بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، وناقشت معها احتياجاتها للعمالة الوافدة لتنفيذ مشاريعها القائمة والقادمة، والتزاماتها تجاه العمالة من النواحي الصحية والمالية والقانونية.

وحرصت اللجنة على تقديم الدعم للشركات والعمال وتقديم فحص شامل للعمالة الوافدة في الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس «كوفيد-19»، وتوفير العلاج لكل من ثبتت إصابته.