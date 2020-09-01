ضمن الجهود للتعامل مع أزمة كورونا.. 4200 ترخيص طبي جديد في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف قسم تراخيص المهنيين الصحيين في دائرة الصحة في أبوظبي أنه أصدر 4200 رخصة صحية في غضون 10 أسابيع فقط، مقارنة بـ 1200 رخصة طبية كانت تصدر في الأوضاع الطبيعية للفترة ذاتها. وتوزعت الرخص المهنية بين عدد من المهن الطبية بما في ذلك الأطباء والممرضون والمهن المساعدة.



جاء ذلك من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الدائرة ضمن الجهود للتعامل مع أزمة «كوفيد-19» بما في ذلك تبسيط الإجراءات وذلك بطلب الوثائق الرئيسية فقط لترخيص المهنيين الصحيين بأسرع مدة زمنية ممكنة، والتنسيق بين المنشآت الأقل نشاطاً سريرياً، لمساعدة المستشفيات التي كانت تعمل في خط الدفاع الأول وتتعامل مع مرضى كورونا وذلك من خلال إعارة وتناوب المهنيين الصحيين.

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وقالت ليلى محمد الزبيدي، مدير إدارة التراخيص والاعتماد في دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة:«حرصنا في دائرة الصحة على ضمان تزويد المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص بالكفاءات والكوادر البشرية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في ظل مواجهتها لفيروس «كوفيد-19»، حيث عملنا على تعزيز قدراتها وطاقتها الاستيعابية بما يواكب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة ويضمن حصول جميع أفراد المجتمع على الرعاية الصحية اللازمة»، وفقا للبيان.

وأوضحت الدائرة:«أن الفترة المستغرقة لإصدار الترخيص الطبي يوم واحد فقط، حيث تم تأجيل الامتحانات الكتابية والشفهية والعملية في تلك الفترة، بهدف منع أي تأخير في تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالمهنيين الصحيين، في حين أنه تم التأكد من ضمان جميع الكفاءات والمهارات المهنية حسب المعايير المعتمدة وتوفير تدريب طبي إلكتروني وعملي مكثف لجميع الكوادر الطبية لضمان قيامهم بأدوارهم ومهامهم المطلوبة بكفاءة وفعالية».

وسمحت دائرة الصحة في أبوظبي لجميع الأطباء المرخصين في الدولة العمل تحت أي منشأة في إمارات الدولة لتكون المساهمات داعمة وفعالة لإفساح المجال للاختصاصيين لتبادل الخبرات، وعملت الدائرة على تسهيل آلية الدفع لإصدار التراخيص الطبية، وذلك بتسوية الرسوم التي يتوجب استحقاقها في عملية إصدار التراخيص المؤقتة وتأجيلها إلى ديسمبر 2020.