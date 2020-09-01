شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل قنوات الإخوان على تشويه الإنجازات الخدمية؟ محمد أبو حامد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن قنوات الإخوان دائما ما تسعى لتشويه وشيطنة كافة المشروعات والإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لصالح المواطن، والإدعاء زوراً وبهتاناً بأنها لا تستهدف صالح المواطن باللعب على وتر وجود أولويات أخرى أو من خلال التقليل من شأن هذه المشروعات وآثارها الإيجابية على حياة المواطنين وتحريف الهدف منها، وكذلك الادعاء كذباً بأنها الدولة لا تهتم بتخفيف الضغوط التى يتعرض لها المواطن ولا تسعى لتحسين الخدمات المقدمة له .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تزيف الأحداث والفبركة وقلب الحقائق هى وسائل قنوات الإرهابية فى تشويه الحقائق وما يدور على أرض الواقع، مشدداً أن الجماعة الإرهابية تركز دائماً على القضايا الخدمية والاقتصادية لأنها تعلم أنها تمس كافة المواطنين، وهى المدخل الذى يمكن من خلاله تحريض المواطنين وبث مشاعر السلبية لديهم، والحقيقة أن ما يتم من مشروعات وإجراءات تأتى فى إطار رؤية استراتيجية شاملة لا تستهدف إلا الإصلاح والتنمية ومعالجة مشاكل متراكمة لسنوات طويلة فى كافة المجالات بما يؤدى إلى تحسين حياة المواطنين وتطوير كافة الخدمات المقدمة لهم.

وشدد أن الجماعة الإرهابية تستهدف دائماً الروح المعنوية للمواطنين والتشكيك الدائم فى كافة إجراءات ومشروعات الدولة وذلك سعياً منهم لضرب استقرار الدولة وتشكيك المواطنين فى قيادتها السياسية ومؤسساتها الدستورية، وتعطيل خطط الإصلاح والتنمية فيها، خاصة وأن استقرار مصر واستكمال خطط الإصلاح والنهوض فيها هو ضد مصالح الجماعة والدول التى تستخدمها ضد مصر وشعبها .