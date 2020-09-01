​اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنطلق اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية للتنسيق، والتي من المقرر أن تستمر على مدار 5 أيام حتى يوم السبت المقبل 5 سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وفقًا للحد الأدنى للمرحلة.

وأعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، أن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 317 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، بإجمالي عدد 194448 طالبًا.

وأوضح أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة بإجمالي طلاب 60064 طالبًا، ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة.

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وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن المرحلة الثانية للتنسيق أكبر مرحلة شهدها مكتب التنسيق منذ إنشائه، حيث يبلغ عدد الطلاب أكثر من 254 ألفا من طلاب الثانوية العامة.

ويكون الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الثانية للشعب العلمية: 317 درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة 77.40%، لنحو 194448 طالبًا، أما الشعبة الأدبية، سيكون الحد الأدنى لقبول التنسيق 278 درجة أي بنسبة 67.80%، لنحو 60064 طالبًا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 254512 طالبًا.