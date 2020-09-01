حصيلة إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ3.9 مليون حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ3.9 مليون حالة.

وأكدت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، تسجيل 45961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و553 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 121 ألفا و381 شخصا.

يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل عتبة الـ3.8 مليون إصابة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

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