الجريمة في 24 ساعة| قرارات جديدة في قضية "فيرمونت".. وسبب إخلاء سبيل "سيدة المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:
شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين
- "خلعت كتافته".. تفاصيل واقعة مستشارة النيابة الإدارية وضابط محكمة مصر الجديدة "أثارت واقعة اعتداء مستشارة بالنيابة الإدارية على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة جدلًا خلال الساعات الماضية.
- مراعاة لحالتها النفسية.. النيابة العامة تكشف سبب إخلاء سبيل "سيدة المحكمة"
أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل متهمة بالتعدي على ضابط شرطة؛ مراعاة لحالتها الصحية النفسية.
- بينها "تحليل مخدرات".. 3 قرارات للنيابة بشأن 7 متهمين جدد بقضية "فيرمونت"
أمرت النيابة العامة بعرض 7 متهمين بوقائع متعلقة بجريمة "فيرمونت" على "الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية" بـ"مصلحة الطب الشرعي"؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة
- في واقعة الضابط المفصول وزوجته.. متهمة جديدة بتعذيب "طفلة كفر الشيخ"
أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الاثنين، باستدعاء الطفلة ابنة الضابط المفصول المتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي، 10 سنوات، وزوجته المغربية، لسؤالها في الواقعة بعد اتهام الطفلة المجني عليها بمشاركتها في التعذيب مع والدها ووالدتها.
- ضربها بساطور.. مقتل ربة منزل على يد زوجها في المنيا
قتل فلاح زوجته داخل منزلهما بمركز سمالوط شمالي محافظة المنيا، إثر خلافات أسرية بينهما.
- "دي مرات صاحبك".. تفاصيل مقتل مسنة على يد ابنها بعابدين
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة عابدين.
- "علاقة شاذة".. كشف لغز مقتل خفير خصوصي داخل "سوق بالإسكندرية"
كشفت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية غموض واقعة العثور على جثة خفير خصوصي في سوق تحت الإنشاء بمدينة برج العرب الجديدة، إذ تبين أن وراء الجريمة واقعة شذوذ جنسي.
- "رميت الجثة برة البيت".. ننشر اعترافات المتهم بقتل زوجته في الفيوم
أدلى المتهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها بجوار المنزل في مركز إطسا بمحافظة الفيوم باعترافات تفصيلية عن الحادث، وأسبابه.
- الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص تعطل بهم مصعد في حلوان
نجحت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في انقاذ 5 أشخاص، تم احتجازهم داخل مصعد في مدينة حلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجريمة في 24 ساعة| قرارات جديدة في قضية "فيرمونت".. وسبب إخلاء سبيل "سيدة المحكمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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