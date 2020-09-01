شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر .. مصرع 51 شخصا وتشريد الآلاف بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

لقي 51 شخصا في النيجر مصرعهم نتيجة الفيضانات و الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية. وأضافت السلطات النيجرية اليوم أن الفيضانات العارمة تسببت أيضا في تدمير آلاف المنازل. وكان نحو 26 ألف منزل قد انهارت منذ بدء الفيضانات في وقت سابق من أغسطس، مما تسبب في مقتل 37 شخصا، بينما غرق 14 آخرين.

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