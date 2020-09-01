الرئيس الفنزويلي يعفو عن 110 معارضين بينهم مقرب من جوايدو

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عفواً 110 معارض، بينهم نوّاب ومساعدون مقرّبون من زعيم المعارضة خوان جوايدو، وذلك "بهدف تعزيز المصالحة الوطنيّة"، بحسب ما أعلن وزير الاتّصال خورخي رودريغيز.



وتضمّ اللائحة 110 أسماء، منهم روبرتو ماريرو الساعد الأيمن لجوايدو ومدير مكتبه، حيث تم اعتقاله بتهمة "الإرهاب"، وسُجن في مارس/آذار 2019 بعد شهرين من إعلان زعيم المعارضة نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة.

وشمل العفو الرئاسي كلاً من رينزو برييتو وجيلبر كارو النائبَين المعارضَين للئيس الفنزويلي.

وقال المحامي الفنزويلي خويل غارسيا وكيل الدفاع عن مدير مكتب جوايدو في تغريدة على تويتر إنّ "روبرتو ماريرو حرّ".

Advertisements

وأرفق المحامي تغريدته بصورة لموكّله على متن سيارة قرب مقر الاستخبارات في العاصمة كراكاس.

بدورها قالت المحامية ساندرا فلوريس في تغريدة إنّ موكليها النائبين برييتو وكارو "أطلق سراحهما" أيضاً.

وتأتي خطوة مادورو قبل 3 أشهر من الانتخابات التشريعيّة المقرّرة في 6 ديسمبر/كانون الأول، والتي دعا جوايدو وأحزاب المعارضة الرئيسيّة إلى مقاطعتها، سبب تزوير متوقع.

أما جوايدو الذي تعترف به حوالى 60 دولة رئيساً موقتاً لفنزويلا، فاسمه ليس وارداً في اللائحة، وهو ملاحق من القضاء الفنزويلي الذي تتّهمه المعارضة بالخضوع لأوامر السلطة.

ويُلاحق القضاء جوايدو في أكثر من 6 قضايا، بينها محاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي عبر دعوة وجّهها في 30 أبريل/نيسان 2019 إلى انتفاضة للجيش.