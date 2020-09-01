شكرا لقرائتكم ترمب: أثرياء "أغبياء" دعموا الاحتجاجات خارج البيت الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس دونالد ترمب لشبكة "فوكس نيوز" Fox News، في مقابلة خاصة مساء الاثنين، إنه يعتقد أن الاحتجاجات خارج البيت الأبيض، في الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي، تم تمويلها من قبل "بعض الأغنياء الأغبياء للغاية".

وأضاف ترمب في حديث لإنغراهام أنغل أن أحد الحضور في RNC سافر إلى واشنطن "على متن طائرة من مدينة معينة، وفي الطائرة كانت محملة بالكامل تقريبًا بالبلطجية الذين يرتدون هذا الزي الغامق والزي الأسود مع العتاد". وأضاف الرئيس أن "أناسًا لم تسمع بهم من قبل، أناس في الظلمة" يمولون الكثير من أعمال العنف.

وتابع: "يأتي المال من بعض الأثرياء الأغبياء للغاية [الذين] ليس لديهم فكرة عما يفعلون". كما انتقد ترمب الشركات التي دعمت منظمة "حياة السود مهمة"، قائلاً إنها تسلك "الطريق الأسهل" وهذا طريق خطير جداً!

جانب من المقابلة

وقال الرئيس إن منظمة حياة السود هى منظمة ماركسية تذكر [وهم يهتفون] بشعار "الخنازير في البطانية، تقليها مثل لحم الخنزير المقدد".

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وتابع عندما سمعت باسم منظمة "حياة السود" في المرة الأولى قلت: "هذا اسم فظيع، إنه عنصري للغاية". إنه أمر سيء بالنسبة للسود، إنه سيء للجميع -- لقد ذهب الأمر إلى الحضيض لأن الناس تعبوا من هذه الأشياء، وما يحدث".

وأضاف ترمب لو لم يكن رئيساً لـ"لكنتم شهدتم أعمال شغب لم يسبق لها مثيل"، وذلك رداً على جو بايدن الذي قال "إن أعمال الشغب والعنف في المدن في جميع أنحاء أميركا هي السمة المميزة لأميركا دونالد ترمب".

وتابع: "لقد فقد الديمقراطيون السيطرة على اليسار الراديكالي..". وأضاف "لا تنسوا أن بايدن كان لا يريد أن يخرج من قبوه حتى الانتخابات. الآن، كان عليه أن يخرج لأن استطلاعات الرأي جيدة جدا بالنسبة لي. الآن، كان عليه أن يفعل ذلك لأن استطلاعات الرأي مختلفة".

وبالانتقال إلى جائحة فيروس كورونا، سألت إنغراهام ترمب: "لو عاد بك الأمر مع فيروس كورونا هل ستضع [الدكتور أنتوني] فاوتشي في المقدمة ومسؤولاً عن فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية [في البيت الأبيض]؟"

فأجاب ترمب: "أنا لا أتفق مع الكثير مما قاله لقد قال أبقوا [السفر] مفتوحًا للصين. كان ذلك خطأً كبيرًا، وهو يعترف بذلك.. أنا فقط، أنا أتفق معه، لقد ورثته لقد كان هنا كان جزءًا من هذه القطعة الضخمة من الماكينة"، في إشارة إلى المؤسسة العميقة.