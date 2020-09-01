​​اليوم.. بدء تطبيق نظام التسجيل السريع للمستحضرات البيطرية المستوردة من دول مرجعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:



أعلنت هيئة الدواء المصرية، موافقة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، على البدء في تطبيق نظام التسجيل السريع "Fast Track" للمستحضرات البيطرية المستوردة من دول مرجعية، بداية من اليوم الثلاثاء أول سبتمبر.

وأعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن إصدار إخطار التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية الحاصلة على شهادة مستحضر صيدلي CPP من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، أو من وكالة الدواء الأوروبية EMA، يكون خلال شهرين من استلام الملف كاملاً.

وأوضح "الغمراوي"، في بيان اليوم، أن المستحضرات الواردة من أي دولة مرجعية أخري سيتم إصدار الإخطار الخاص بالتسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية الخاصة بها خلال 4 أشهر من استلام الملف كاملاً، مؤكدا إمكانية تطبيق هذا النظام بالنسبة للمستحضرات التي لا تزال تحت التسجيل، وينطبق عليها شروط تطبيق نظام التسجيل السريع، وترغب الشركة في استكمال إجراءات التسجيل طبقا لهذا النظام.

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وأشار إلى أن رئيس هيئة الدواء وافق على تخصيص مكان للمـستحضر الأصلى "Brand Innovator" ضمن العدد المسموح به للمستحضرات المستوردة في كل صندوق مثائل.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية لتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البيطرية، ودعما منها لصناعة المستحضرات الصيدلية البيطرية، بما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير المستحضرات البيطرية بالسوق المصري.​

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