محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 30 رحلة جوية لنقل نحو 3300 راكب إلى 21 وجهة. وأوضح بيان للشركة، أن من بين الرحلات سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من أثينا وبودابيست وباريس وروما وفرانكفورت ولندن وميلانو وفيينا واسطنبول وأديس أبابا ودار السلام وتونس والخرطوم وبيروت والمنامة وواشنطن، كما يتم تسيير 3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى أبوظبي و6 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة إلى الأقصر، ورحلة واحدة شحن جوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​​مصر للطيران تسيّر 30 رحلة جوية إلى 21 وجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.