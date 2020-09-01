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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لن ينجو أحد من الفساد.. احتفاء سعودي بملاحقة الفاسدين

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الخليج 365

دشن مغردون سعوديون هاشتاق بعنوان "لن ينجو أحد من الفساد"، وذلك بعد أقل من ساعتين على الأمر الملكي السعودي الذي يقضي بإنهاء خدمة مسؤولين وإعفائهم من منصابهم وإحالتهم للتحقيق في تهم فساد مالي.



وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، يقضي بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق في تهم فساد.

وتضمن الأمر تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بمهام قائد القوات المشتركة.

وشمل الأمر أيضاً إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق في ذات التهم.

فعل وقول

وأعاد مغردون سعوديون مقولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، قال فيها إنه "لن ينحو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا ومن تتوفر ضده الأدلة سيحاسب".

وقال المغرد السعودي بن هباس إن " الحرب على الفساد لن تتوقف.. لن تتوقف من يعتقد انه مُحصن مخطيء.. من يعتقد انه فوق المسائلة مخطيء.. حفظ الله خادم الحرمين وسمو ولي العهد".

وأشار المغرد مشعل الخالدي إلى أن "الحرب على الفساد هي من أهم دوافع الحرب على المملكة واستهداف الأمير محمد بن سلمان شخصيا، فالحرب الحقيقية على الفساد تهدد مصالحهم ومخططاتهم، فقد كانوا يريدونها مملكة تترهل مع الوقت حتى تصل إلى نقطة لا يفيد عندها الإصلاح والندم فتدخل في مصاف الدول الفاشلة".

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أما المغرد عبد العزيز الخالدي فغرد قائلا: "بلا استثناء أمير وزير موظف بسيط ، راقب الله ثم راقب عملك فأنت في دولة تطورت في مكافحة الفساد وأصبح يشار إليها بالبنان في هذا الملف".

وأشار منذر آل الشبخ مبارك، على تويتر إلى أن "هنا حديث العالم لا استثناء لفاسد، قالها سمو ولي العهد لن ينجو من دخل في عملية فساد واستخدام كلمة (دخل) لها معنى عظيم فالحمدلله ، العمل الصادق هو مانراه هنا فإن كان الغير يعد محاربة فساد الصغار هو محاربة الفساد فهنا لا إستثناء وهنا المعنى الحقيقي لمحاربته".

وتضمن الأمر الملكي السعودي أيضاً، إحالة كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق في قضايا فساد مالي.

وتم تكليف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

الحرب على الفساد

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر الجمعة الماضية، أمرا ملكيا بإعفاء عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بمشروعات العلا والبحر الأحمر السياحية.

وصدر الأمر الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات التي تجاوزت 5000 تعد في المحافظة، فضلا عن التجاوزات بالعشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

وتعد التعديات تجاوزاً للنظام وتشكل ضررا بيئيا، فضلا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

وقضى الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق/ عواد بن عيد بن عوده البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد، و إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وقائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، والمسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية ، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير)، وأمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج ، والوجه ، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.