شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يهاجم قنوات الإرهابية ويكشف ممارساتها التشكيكية فى مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على الكذب والتضليل والتحريف لإثارة البلبلة والفتنة فى المجتمع المصري، وتستهدف التشكيك فى مؤسسات الدولة المصرية والنيل من عزيمة وإرادة الشعب.

وأضاف "عبد الفتاح"، ل"الخليج 365"، أن الشعب المصرى واعى ومدرك للمخططات الشيطانية للجماعة الإرهابية وأغراضها الخبيثة للنيل من الدولة المصرية، وكلها محاولات فاشلة لأن الشعب يرفضها ويقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه وبناء مصر الحديثة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يبث السموم ليلا ونهارا، وينشر الشائعات والأكاذيب لتشويه أى إنجازات تحققها الدولة المصرية، والتشكيك فى أى قرارات تصدر، فخلال الآونة الأخيرة بدأت قنوات وصفحات الجماعة الإرهابية تنشر وتبث أكاذيب ومعلومات غير صحيحة ومغلوطة عن ملف التصالح فى مخالفات البناء والذى هو فى الأساس لصالح المواطن، حتى أن كانت هناك بعض المشكلات فى التطبيق ولكن يتم تداركها ومعالجتها، لأن قانون التصالح نفسه يستهدف حماية المواطن.

ودعا النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، المواطنين، إلى الحذر من الشائعات والأكاذيب التى تبثها قنوات الجماعة الإرهابية.