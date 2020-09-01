"قتل أمه ومشي في جنازتها".. الأمن يكشف لغز جريمة مضى عليها 9 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل واقعة مقتل مسنة، والعثور على جثتها داخل منزلها بمنطقة عابدين.

قبل 9 سنوات، أبلغ "هاني" موظف، بالعثور على جثة والدته، داخل حجرة نومها بمسكنهما في منطقة عابدين.

انتقلت أجهزة الأمن وبمناظرة الجثة تبين أن الجثة مهشمة الرأس، وبسؤال المُبلغ ادعى أنه اكتشف مقتلها عقب عودته إلى المنزل، نافيًا معرفته بالقاتل.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"الخليج 365"، إن التحريات آنذاك رجحت تعرضها للقتل بغرض السرقة؛ وقُيدت القضية ضد مجهول.

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مساء أمس الأول ورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عابدين، بتردد سيدة على منزل الإبن وتضرر الأهالي من ذلك، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبطه رفقة زوجة صديقه.

بمناقشتهما قال الإبن إنه كان ينوي الزواج منها، بعد تطليقها من صديقه، إلا أن المجني عليها "والدته" رفضت إتمام الزيجة بسبب سوء سلوك السيدة "عيب عليك.. دي مرات صاحبك".

وأشار المجني عليه في اعترافاته إلى أن والدته هددته بإبلاغ صديقه بما ينوي عليه ابنها، ما دفعه للتخلص منها حيث استغل نومها وقام بخنقها بواسطة "مخدة" إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بإخفاء بعض محتويات الشقة لتضليل رجال المباحث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.