اشتعال النيران بسيارة أعلى دائري المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
اشتعلت النيران بسيارة أعلى دائري المعادي مما تسبب في حدوث شلل مروري أعلى الطريق.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى السيارات أعلى دائري المعادي، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تحسبا لوجود مصابين.
وفور وصول القوات تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وإتمام عملية إخماد الحريق، فيما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور بإعادة حركة سير السيارات لطبيعتها.
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