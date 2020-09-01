​​"بحق الانتفاع".. التعليم العالي: 1000 فدان لكل جامعة مصرية و5 إلى 10 أفدنة لكل خريج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع المحافظة؛ لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري، في إطار استراتيجية الوزارة المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والابتكار.

ويهدف البروتوكول إلى تخصيص بحق الانتفاع مساحة من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لأي جامعة من جامعات مصر، وفقًا لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).

Advertisements

وينص البروتوكول على تخصيص مساحة 1000 فدان أو أكثر بحق الانتفاع لكل جامعة مصرية لاستغلالها في البحث العلمي؛ لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية مع تخصيص بحق الانتفاع مساحة من 5 – 10 أفدنة لكل خريج، في إطار مبادرة قومية تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقًا لرغبات خريجي كل جامعة.

كما تلتزم الوزارة بموجب البروتوكول، بتخصيص مساحة أو مساحات من الأراضي المخصصة للجامعات المصرية؛ لتكون بغرض الأبحاث العلمية، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

​