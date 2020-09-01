الإمارات: خيار السلام "ضروري للمنطقة" ولن يكون على حساب دعمنا للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ)

قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد إن موقف بلاده "ثابت وراسخ في دعم الموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".



وأضاف: "الإمارات ترى أن خيار السلام استراتيجي وضروري للمنطقة وأن هذا الخيار لن يكون على حساب دعمنا التاريخي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".



وثمن بن زايد "دور الجالية الفلسطينية الايجابي في نهضة دولة الإمارات" مؤكدا أن "الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لهم ولأسرهم".



جاء ذلك في كلمة ألقاها عن بعد الاثنين خلال لقاء نظمه في أبوظبي ممثلون للجالية الفلسطينية بدولة الإمارات.

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وقال: "اليوم والإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام والمستقبل أؤكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم كما أؤكد أن هذه العلاقة ثابتة وراسخة ولن تتغير".



وأضاف : "سنستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الإمارات وهو موقف نابع من قناعة متجذرة لا تغيره أية اعتبارات".



وتم الإعلان خلال اللقاء عن بدء تأسيس نادي صداقة إماراتي فلسطيني يعمل على تمتين التواصل و يدعم تعزيز العلاقات الإماراتية الفلسطينية في شتى المجالات.​