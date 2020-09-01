شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ حظر دخول كل القادمين دون تحليل «بي سي آر» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مصادر ملاحية مصرية مطلعة بدء المطارات المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في تنفيذ قرار حظر دخول كل القادمين سواء من الأجانب أو المصريين دون تقديم تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا ، قبل وصولهم مصر بـ 72 ساعة يفيد خلوهم من الفيروس. وجاء التنفيذ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة المصرية يوم 19 أغسطس الماضي حيث قامت سلطة الطيران المدني المصري بإصدار تعميم لكل شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية بأنه قد تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلي كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل بي سي آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة علي الاكثر من الوصول للأراضي المصرية.

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