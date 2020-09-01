شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 212 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس أن 809 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 72929 حالة.
وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ حتى أمس 98939 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5421 حالة وفاة.
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